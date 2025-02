Dengue identificado na Madeira. Diretora-geral da Saúde diz que "situação está controlada"

“As autoridades da Região Autónoma da Madeira têm dado alguns pontos de situação sobre esse assunto. Num foco muito específico foram detetados mosquitos positivos para dengue, mas é uma situação na qual a região está a implementar as medidas necessárias e se encontra controlada”, afirmou.

A diretora-geral da saúde, Rita Sá Machado, avança que a situação do vírus dengue na Madeira "está controlada" e que a região está a "implementar as medidas necessárias".

A Madeira registou um surto da doença entre 2012 e 2013, com 1.080 casos confirmados de infeção por dengue, a maioria no concelho do Funchal, o que não ocorria em países da União Europeia desde 1920.

O surto não provocou mortes, nem foram reportadas formas severas da infeção.

Na noite desta sexta-feira, a Secretaria de Saúde e Proteção Civil da Madeira detetou o vírus no mosquito Aedes Aegypti, através de uma armadilha de monitorização no Funchal.

O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, desvalorizou a identificação do vírus, sublinhando que as ações de combate à doença vão continuar. "Não vale a pena termos alarmes", afirmou.

A dengue é uma doença provocada por um vírus que se hospeda no organismo humano através da picada de um mosquito do género Aedes, sendo os sintomas mais comuns febre, dor de cabeça, dor muscular e articular, dor em redor ou atrás dos olhos, vómitos, manchas vermelhas na pele e hemorragias.