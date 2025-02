Criança de seis anos morre em Ponta Delgada depois de duas idas às urgências

Uma criança de seis anos morreu no último fim de semana depois de duas idas às urgências do Hospital do Divino Espírito Santo, na ilha de São Miguel, nos Açores, onde foi diagnosticada com uma otite.

Em nota enviada à Renascença, o hospital adiantou que o caso está a ser investigado pelo Ministério Público, que determinou a realização de autópsia para apurar as causas de morte.

"Lamentamos o falecimento e prestamos sentidas condolências à família e amigos. Podemos informar, neste momento que foi prestado apoio psicológico aos pais. Foi determinado a realização de autópsia pelo Ministério Público", refere o comunicado do Hospital de Ponta Delgada.

Segundo a RTP Açores, o diagnóstico de otite foi feito na noite de sexta-feira da última semana, com a criança a manter febre alta e a ser readmitida nas urgências no sábado, falecendo durante a madrugada de domingo.