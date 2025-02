Tráfico humano é fenómeno "alarmante". Governo propõe 111 medidas para o combater

O fenómeno do tráfico de seres humanos apresenta números “alarmantes” em todo mundo e está a aumentar também em Portugal.

A avaliação foi feita pela ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, numa sessão de apresentação do novo Plano de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, que decorreu esta sexta-feira na Câmara Municipal de Matosinhos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“O número de sinalizações no âmbito do tráfico de pessoas em Portugal aumentou 72% face a 2022, com um total de 650 sinalizações”, lembrou a governante, socorrendo-se do RASI de 2023.

Esse crescimento é explicado em larga medida pela operação El Dourado, conduzida pelo entretanto extinto SEF e “que revelou uma grande rede de tráfico ligado ao futebol”, explicou ainda Balseiro Lopes.

Cartão de saúde para todas as vítimas e mais 110 medidas

Desde 2021 que Portugal não tinha em vigor um plano desta natureza. O Plano de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos, que vai estar em vigor até 2027, é constituído por 111 medidas distribuídas por três áreas: sensibilização, proteção e combate.

Uma das iniciativas destacadas pelo executivo é o acesso ao cartão de saúde das vítimas deste flagelo, "garantindo que todas as vítimas recebem cuidados médicos, mesmo que sem documentos”.