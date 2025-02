Mais de metade dos professores sabe na pele o que é "bullying"

De acordo com os dados, “43% dos professores já sofreram coação, com 59% dos casos atribuídos às direções escolares, destacando a violência institucional como uma questão crítica”.

Não é só nesta situação que os diretores escolares são citados. O inquérito do MEP feito a professores revela que as direções escolares são apontadas como “principais perpetradoras de coação e ameaças contra os docentes” .

Já Guarda e Viseu são os distritos que apresentam as percentagens mais baixas.

A análise do "bullying" por género revela que as mulheres são mais afetadas com 62% das docentes a relataram ser vítimas de agressões verbais ou ameaças, em comparação com 57% dos homens.

Relativamente à idade, os resultados do inquérito permitem perceber, que as faixas etárias mais velhas, especialmente os docentes com idades entre 51 e 60 anos, são os mais afetados, com 45% dos professores a relatarem terem sido vítimas de "bullying".

MEP pediu para ser recebido pelo ministro da Educação

Na sequência das conclusões, que a Missão Escola Pública considera “muito preocupantes”, o movimento pediu para ser recebido pelo ministro Fernando Alexandre para entregar um “relatório mais abrangente” relativo ao ‘bullying’ praticado sobre professores, segundo disse à Renascença Cristina Mota, a porta-voz do MEP.