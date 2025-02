Farmácias. Falta de medicamentos e dispositivos médicos já "começa a ser problema crónico"

Manuela Pacheco diz que o problema já “começa a ser crónico” . “É muito grave para as farmácias mas, sobretudo, para os doentes” que não se poupam a esforços para continuarem os tratamentos.

Segundo um relatório hoje divulgado pelo Infarmed , mais de metade das farmácias reportaram falta de medicamentos no ano passado . São sobretudo medicamentos para a diabetes, hiperatividade e défice de atenção, mas também para o cancro.

Manuela Pacheco, presidente da Associação de Farmácias de Portugal, diz que os números esta sexta-feira divulgados pelo Infarmed pecam por defeito e garante que a falta de medicamentos é transversal a todas as cerca de 3000 farmácias que existem no país.

O relatório do Infarmed assinala que, em 2024, ape(...)

Há “utentes que telefonam para todas as farmácias, para ver se conseguem ficar em lista de espera, o que não é possível. E há pessoas que se deslocam de concelho para concelho, alguns a 80 quilómetros de distância, porque na farmácia tal, ou porque é numa localidade mais pequena ou mais no interior, pode ser que haja.”

A presidente da AFP sublinha que não são só os medicamentos que faltam nas farmácias. Alguns dispositivos médicos também não chegam para todos.

“É o caso dos sensores para determinação dos valores de glicemia, muito utilizados pelos diabéticos. E isto porque há quotas para as farmácias. Não podemos ter mais do que x naquele mês, que são manifestamente insuficientes para satisfazer as necessidades dos nossos utentes”, diz.

Doentes sem acesso a medicamentos

À Renascença, Manuela Pacheco denuncia outro problema que considera muito grave e com o qual as farmácias se confrontam diariamente: doentes crónicos que se veem impossibilitados de comprar a medicação de sempre, porque não têm acesso a receita médica nem possibilidade de pagar os medicamentos sem a devida comparticipação.

“É uma franja muito grande de utentes que não tem acesso às prescrições médicas em tempo útil porque não têm médico de família ou não têm a consulta em tempo útil”.

Há casos, adianta Manuela Pacheco, de pessoas que esgotam a receita para 12 meses e nesse período não conseguem marcar consulta e por isso “não têm acesso a nova prescrição e as farmácias também não podem vender ou estariam a violar a lei”.