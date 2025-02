Chuva está de regresso e poderá ser forte até ao meio da manhã

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou os distritos de Aveiro, Vila Real e Viseu sob aviso amarelo até às 9h00, devido à previsão de chuva por vezes forte.

Esta sexta-feira, o céu deve apresentar-se geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do final da tarde.

O IPMA prevê períodos de chuva, por vezes forte até ao meio da manhã, passando a regime de aguaceiros fracos, que poderão ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

O vento deverá soprar fraco a moderado de sudoeste, rodando gradualmente para noroeste a partir do início da manhã, soprando por vezes forte nas terras altas até final da manhã.

As previsões apontam para subida da temperatura mínima e uma pequena subida da temperatura máxima no interior Norte.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 9ºC, na Guarda, e os 17ºC, em Braga, Leiria, Setúbal e Faro, e as temperaturas mínimas entre os 0º C, em Bragança, e os 10ºC, em Aveiro.

No fim de semana, a chuva dará tréguas, mas o céu continuará nublado e as temperaturas mínimas voltam a descer ligeiramente e vão variar entre os -3ºC em Bragança e os 11 em Faro.