"Câmaras direcionadas à minha sala" e humilhação. Professora denuncia direção escolar

Uma realidade bem conhecida de uma professora que dá aulas numa escola no distrito de Aveiro. Quis dar o seu testemunho à Renascença , mas o medo fez com que pedisse o anonimato.

De acordo com os dados a que a Renascença teve acesso, “43% dos professores já sofreram coação, com 59% dos casos atribuídos às direções escolares, destacando a violência institucional como uma questão crítica”.

Sente que está sempre a ser prejudicada de forma deliberada. “Tentam sempre prejudicar-me a nível de horários, avaliação de desempenho, humilhando-me em certas situações, inclusive falando mal de mim, por escrito ou pessoalmente, enfim, câmaras também direcionadas para a minha sala de aula, com assistentes operacionais a avisarem-me que as imagens estavam a passar na direção”, denuncia.

Horário alterado "várias vezes" sem aviso



Esta professora também passou por mudanças de serviço, que a obrigaram a deixar as turmas do 6º ano.

“Tiraram-me as turmas todas, mas atribuíram-me em contrapartida, 19 a 20 horas com apoios individuais a alunos de educação especial com medidas adicionais, o que me obriga a ter o triplo ou o quadruplo do trabalho”, conta a professora, que não tem formação em educação especial.

Numa outra mudança, ficou a dar apoio a alunos do 3.º ciclo, com horários alterados sucessivamente e que nunca lhe foram comunicados, como conta a docente: “o meu horário foi alterado várias vezes e nunca me foi comunicado oficialmente.