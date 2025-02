10 Junho: Comemorações em Lagos e Macau presididas por Lídia Jorge

As comemorações do 10 de Junho deste ano vão realizar-se em Lagos, no distrito de Faro, e prosseguirão junto da comunidade portuguesa em Macau, com uma comissão organizadora presidida pela escritora e conselheira de Estado Lídia Jorge.

Estas informações sobre o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas constam de uma nota hoje publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

"O Presidente da República designou a cidade de Lagos como sede das comemorações, em 2025, do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, estendendo-se as celebrações à comunidade portuguesa em Macau", lê-se no texto.

Segundo a mesma nota, Marcelo Rebelo de Sousa decidiu constituir para a organização das comemorações "uma comissão presidida pela Dr.ª Lídia Jorge, escritora, e que integra o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, a secretária-geral da Presidência da República e o chefe do Protocolo do Estado".

Em dezembro do ano passado, o chefe de Estado já tinha admitido que o seu último 10 de Junho do seu mandato -- que termina em 09 de março do próximo ano -- viesse a ser celebrado junto de comunidades emigrantes portuguesas mais longínquas como as da Ásia-Pacífico, na Austrália, em Macau ou em Goa.

Quanto às comemorações em território nacional, o Presidente da República tinha anunciado, em junho do ano passado, que pretendia que fossem num lugar "no Sul" do país.

Lídia Jorge, romancista e contista, nasceu no Algarve, em 18 de junho de 1946, em Boliqueime, no concelho de Loulé. Autora de livros como "A Costa dos Murmúrios" e "O Vento Assobiando nas Gruas", recebeu recentemente vários prémios pelo seu romance "Misericórdia". Marcelo Rebelo de Sousa nomeou-a conselheira de Estado em 2021, no início do seu segundo e último mandato.

O Presidente da República já esteve na Região Administrativa Especial de Macau, em 2019, durante a sua visita de Estado à República Popular da China.

Nessa passagem por Macau, de menos de 24 horas, no dia 1.º de maio, o chefe de Estado português deixou a mensagem de que "a diferença" desta região administrativa é o que lhe dá valor, destacando a importância da presença da língua portuguesa.

Como chefe do Estado, Marcelo Rebelo de Sousa instituiu um modelo de duplas comemorações do 10 de Junho, em Portugal e junto de comunidades portuguesas no estrangeiro, que lançou no primeiro ano de mandato, em articulação com o então primeiro-ministro, António Costa.

Em 2016 o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas foi celebrado entre Lisboa e Paris, em 2017 entre o Porto e o Brasil, em 2018 entre os Açores e os Estados Unidos da América e em 2019 entre Portalegre e Cabo Verde.

Em 2020, devido à pandemia de covid-19, realizou-se apenas uma cerimónia no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, e em 2021 também só houve comemorações em território nacional, na Madeira.

Em 2022 as comemorações foram em Braga e no Reino Unido, e em 2023 no Peso da Régua, distrito de Vila Real, e na África do Sul, pela última vez com António Costa como primeiro-ministro.

Em 2024, já com Luís Montenegro na chefia do Governo, o 10 de Junho foi celebrado em três concelhos de Leiria afetados pelos incêndios de 2017 -- Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera -- e em Coimbra, e na Suíça.