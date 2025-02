Últimos fugitivos capturados. Sete momentos do caso Vale de Judeus

Cinco meses depois da fuga da prisão de Vale de Judeus, os cincos reclusos de várias nacionalidades foram capturados pelas autoridades portuguesas em colaboração com forças de outros países.

Os dois últimos foram detidos esta quinta-feira, em Espanha. Recorde o que se passou desde o dia de uma das mais espetaculares evasões de prisões portuguesas, que deixou a nu os problemas no sistema prisional.

7 de setembro 2024: Cinco reclusos fogem do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre, no concelho de Azambuja, distrito de Lisboa. Fuga aconteceu num sábado e contou com ajuda do exterior.

Quem são os evadidos?

Fábio Loureiro, 33 anos, nacionalidade portuguesa. Condenado a pena de 25 anos de prisão.

Fernando Ribeiro Ferreira, de 61 anos, nacionalidade portuguesa. Cumpria pena de 24 anos de prisão em Vale de Judeus.

Shergili Farjiani, 40 anos, natural da Geórgia. Cumpria pena de sete anos, por furto, violência e falsificação.

Rodolf José Lohrmann, 59 anos, nacionalidade argentina. Condenado pela justiça portuguesa a 18 anos e 10 meses de prisão. Estava a cumprir pena em Vale de Judeus pelos crimes de associação criminosa, furto, roubo, falsas declarações e branqueamento de capitais. É procurado na Argentina pelos crimes de rapto e homicídio.

Mark Cameron Roscaleer, 35 anos, natural do Reino Unido. Condenado a nove anos de prisão, pelos crimes de sequestro e roubo.