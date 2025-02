Providência cautelar interrompe exploração de lítio em Boticas

A exploração de lítio em aldeias no concelho de Boticas foi suspensa esta quinta-feira, depois dos proprietários entregarem uma providência cautelar à servidão administrativa do Ministério do Ambiente que permitia à Savannah Resources fazer prospeções mineiras em terrenos privados, assinada a 6 de dezembro.

A providência cautelar foi entregue no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela e, em comunicado, a associação Unidos em Defesa de Covas de Barroso (UDCB) explica que o "despacho de admissão suspende todos os trabalhos na área de servidão até decisão futura do tribunal".

À Renascença, Nélson Gomes, membro da UDCB, revela que "as máquinas estão paradas".

"Nós fomos lá para exigir a retirada das máquinas", conta.

A providência cautelar é de caráter provisório, mas a expectativa da associação é que " que o tribunal interrompa a servisão administrativa assinada pelo ministério do Ambiente.

"Há terrenos que já estão irreversíveis, já nunca mais vão ser o que eram", lamenta.

Esta decisão foi contestada por proprietários afetados e autarcas.

A empresa confirma que foi notificada da providência cautelar, que "esperava e com normalidade acata".

A Savannah Resources diz ainda que "as equipas no terreno estão apenas a fazer manobras de segurança".

"Trataremos este processo como os tantos outros já intentados pelo mesmo grupo opositor, e esperamos regressar ao trabalho rapidamente", remata.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) viabilizou ambientalmente a exploração de lítio na mina do Barroso emitindo uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada em maio de 2023.

[Notícia atualizada às 12h33 com a posição da Savannah Resources.]