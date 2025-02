Preço do cabaz alimentar da DECO sobe 2,61 euros numa semana

O preço da seleção de produtos alimentares essenciais da DECO PROteste subiu 2,61 euros em relação à ultima semana, segundo revelou em comunicado a associação de defesa do consumidor esta quinta-feira.

Em relação ao inicío do ano, o custo deste cabaz aumentou 5,23 euros, escalando para uma diferença de 53,70 euros quando comparado com pré guerra na Ucrânia.

Segundos os dados recolhidos pela DECO, o azeite virgem extra, que subiu, em média, 1,27 euros e o carapau, que encareceu 0,73 euros, foram os produtos que apresentaram o aumento mais assinalável em relação à última semana.

No resto do "top" figuram outras espécies de peixe, com subidas de preço na ordem dos 7% e a cebola, cujo valor aumentou 11%.

Desde que 2025 começou, as maiores variações de preço deram-se no carapau (21%), Salmão (20%) e a Polpa de Tomate (15%).

O cabaz da DECO PROteste é composto por 63 produtos cujo preço é monitorizado desde fevereiro de 2022.

Para que os consumidores possam poupar nas compras do supermercado, esta entidade criou um simulador que permite saber que supermercado oferece os preços mais baixos.