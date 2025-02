Mutilação genital feminina aumenta em Portugal. Registados mais de 250 casos em 2024

Um total de 254 casos de mutilação genital feminina (MGF) foi detetado em Portugal, em 2024, o que representa um aumento de 13,9% em comparação com o ano anterior.

De acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS), a subida reflete a maior sensibilidade dos profissionais de saúde para esta matéria e não necessariamente um agravamento da prática.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



No relatório sobre mutilação genital feminina divulgado esta quinta-feira, a DGS indica que a maioria dos casos foi registada no âmbito dos cuidados de saúde durante a gravidez: 39,0% no parto; 17,7% no puerpério; 11,8% em consultas de vigilância.

No âmbito “não gravidez”, foram detetados 15,7% nos cuidados hospitalares e 15,7% nos cuidados de saúde primários