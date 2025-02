Madeira. Justiça retira passaporte a Pedro Calado e Avelino Faria

Pedro Calado, ex-presidente da Câmara do Funchal e arguido na operação Zarco, está proibido de sair do espaço Schengen. A Justiça decidiu pela apreensão do passaporte numa altura em que o Tribunal da Relação agravou as medidas de coação, avançou esta quinta-feira a SIC Notícias.



A medida estende-se também ao arguido Avelino Farinha, empresário de construção civil e responsável por várias obras no arquipélago.

Os dois arguidos da operação Zarco ficam proibidos de viajar para fora do espaço Schengen.

O Ministério Público considera haver perigo de fuga para Angola ou Dubai, onde Pedro calado tem ligações.

É um novo capítulo de uma investigação que há cerca um ano levou à Madeira mais de uma centena de inspetores da Polícia Judiciária para uma mega-operação, que acabou com a constituição de Miguel Albuquerque, presidente do governo regional da Madeira, como arguido na sequência de buscas realizadas na sede do executivo.