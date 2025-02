Dois últimos fugitivos de Vale de Judeus capturados em Espanha

Os últimos dois reclusos por deter após a fuga da cadeia de Vale de Judeus, que aconteceu a 7 de setembro, foram capturados pelas autoridades espanholas. Segundo a Polícia Judiciária (PJ), a detenção aconteceu em Alicante, na costa mediterrânica espanhola, pelas mãos da Polícia Nacional de Espanha.

A PJ anunciou a detenção de Rodolfo José Lohrmann e Mark Cameron Roscaleer, fugidos da cadeia em Alcoentre, em comunicado. O primeiro a ser recapturado (em Marrocos) foi Fábio Loureiro, também conhecido como Fábio "Cigano", de 33 anos, um mês depois da fuga; seguiu-se Fernando Ribeiro, de 61 anos, apanhado numa operação das forças de segurança a 22 de novembro enquanto estava escondido numa aldeia de Trás-os-Montes; e ainda o georgiano Shergili Farjiani, capturado a 10 de dezembro, em colaboração com as autoridades italianas, na zona de Pádua.

Segundo apurou a Renascença junto de fonte policial, os reclusos foram capturados na via pública, numa operação complicada em que os dois fugitivos ofereceram resistência à detenção.

Apesar de estarem juntos no momento em que foram capturados, Rodolfo José Lohrmann e Mark Cameron Roscaleer não viviam na mesma casa, nem estavam escondidos em conjunto, disse fonte policial à Renascença.

Rodolfo José Lohrmann, argentino que cumpria uma pena de prisão de 20 anos, é caracterizado pela PJ como tendo uma "extensa carreira criminal", e é referenciado "pelo envolvimento em criminalidade altamente organizada e especialmente violenta, de âmbito internacional, dos quais se sublinham os crimes de associação criminosa, branqueamento, roubo a banco, detenção de arma proibida, falsificação/contrafação de documentos e furto qualificado".

Mark Cameron Roscaleer, britânico que cumpria uma pena de prisão de nove anos, está "referenciado pela prática de criminalidade especialmente violenta, como roubo com arma de fogo e sequestro".

A fuga da cadeia de Vale de Judeus aconteceu a 7 de setembro. Pelas 9h55, três indivíduos colocaram-se no perímetro externo do estabelecimento prisional de Vale de Judeus, começando a fuga dois minutos depois. O último recluso a fugir ultrapassou a vedação exterior do estabelecimento prisional, às 10h01. Ao todo, a fuga dos cinco presos ocorreu em seis minutos.

De acordo com a ministra da Justiça, a fuga foi detetada por dois guardas, quase em simultâneo, pelas 11h00 - cerca de uma hora depois -, sendo que um dos guardas estava no pavilhão da prisão, e o outro circulava de viatura no perímetro interior quando se deparou com uma escada.

Entre o início da fuga e a comunicação ao órgão criminal competente, a Guarda Nacional Republicana, passaram 83 minutos.

[Notícia atualizada às 16h32]