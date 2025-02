Deputado do Chega defendeu “castração química” de pedófilos já depois de atos sexuais com menor

Nuno Pardal, deputado municipal do Chega, que renunciou ao mandato esta quinta-feira, está acusado de dois crimes de prostituição de menores agravada - um consumado, outro na forma tentada.

De acordo com o Ministério Público, em junho de 2023, o político pagou a um menor de 15 anos por atos sexuais. Alegadamente, os dois conheceram-se através da aplicação de encontros Grindr.

Ora, em novembro de 2023, apenas meses depois do encontro com o menor de 15 anos, o mesmo Pedro Pardal defendeu, numa reunião do Grupo de Trabalho da Assembleia das Crianças de Lisboa, “a castração química de pedófilos”, lembra o “Expresso”.

Então, o deputado municipal disse que o Chega não admitia a “desculpabilização desse tipo de condutas configuráveis com crimes”.

Aliás, Nuno Pardal referiu que o partido lamentava que “se prefira arranjar argumentos para defender os agressores ao invés de trabalharmos na alteração à legislação de forma a aumentar a defesa das potenciais vítimas”.

Nuno Pardal combinou dois encontros com o menor de 15 anos. Ao “Expresso”, alegou que “não sabia” que se tratava de um menor e que pensou que o rapaz teria “18 anos”.