Comboios da CP na Fertagus? “É vergonhoso aquilo que o Governo quer fazer”

António Pereira garante que os trabalhadores da CP estão descontentes com o anúncio feito pelo primeiro-ministro, esta quarta-feira, no Parlamento e critica a atual secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Dias, por não ter apostado na renovação de comboios enquanto foi vice-presidente da empresa pública de transporte ferroviário, em 2013.

O sindicalista António Pereira diz à Renascença que essa medida vai prejudicar a CP, que já está no limite da utilização do seu material circulante.

Até dezembro, a circulação de comboios da Fertagus entre as estações de Setúbal e de Lisboa (Roma-Areeiro) nos dias úteis era de 30 em 30 minutos, mas, a partir de 15 de dezembro do ano passado, passou a ser de 20 em 20 minutos.

O aumento da oferta do horário de transporte ferroviário entre Lisboa e Setúbal através da Ponte 25 de Abril foi anunciado em novembro pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação, no âmbito do alargamento do contrato de concessão da Fertagus por seis anos e meio, até 31 março de 2031.

As mudanças vieram dar origem aos protestos dos utentes que, nas redes sociais e em alertas dirigidos à Câmara de Almada, acusam a Fertagus de estar a disponibilizar comboios com um número insuficiente de carruagens.