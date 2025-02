Brincar à "Constituição", um jogo para "defender a democracia"

Daniel tem 10 anos e conta que “Portugal foi o primeiro país europeu a proibir a pena de morte”. Já Ana, com a mesma idade, fala-nos da “Revolução dos Cravos” e que, antes do 25 de Abril, “havia uma ditadura”.

Os dois alunos da escola EB1 de Figueiredo, em Braga, aprenderam os factos da história através do jogo de tabuleiro a “Constituição” que chegou, esta terça-feira, à biblioteca do estabelecimento de ensino.

Foi também através do jogo que aprenderam que para “trabalho igual há um salário igual” e que “todos temos direito a uma habitação digna”, acrescentam os alunos do 4.º ano escolaridade.

Os direitos, os deveres, as liberdades e as garantias da democracia fazem parte do jogo criado, em 2023, pela Beira Serra, em parceria com a Triciclo Editora.

Durante a apresentação do jogo, Marco Gabriel, da associação de desenvolvimento responsável pelo projeto, explicou que a ideia foi criar “um recurso didático e pedagógico” para que os mais pequenos pudessem entender “quando falamos direito à educação, direito à saúde, à cultura, à justiça” e que “ fosse divertido”.

A primeira versão teve o “contributo de 190 crianças de 10 turmas dos concelhos Belmonte, Covilhã e Fundão”, contou o presidente da Beira Serra. “Achamos que o facto de ter sido dessa forma conseguimos tornar o jogo mais amigável das crianças”.

No fundo, o jogo reúne um conjunto de histórias com personagens do quotidiano. “As crianças vão encontrar o Tiago que utiliza cadeira de rodas, a Rita que trabalha numa fábrica e o senhor António que gosta de ler o jornal quando começa o dia, para trabalharmos as questões do direito do trabalho, igualdade de oportunidades e da liberdade de imprensa”, exemplificou.

“É um contributo para que consigamos defender a democracia, a liberdade e construir um país melhor”, resumiu.