Surto de hepatite A em Setúbal. Pelo menos 20 pessoas foram infetadas

Um surto de hepatite A infetou, pelo menos, 20 pessoas em Setúbal. Uma delas, uma jovem de 12 anos, entrou em estado grave no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, mas o seu quadro clínico estabilizou nas últimas horas, de acordo com fonte hospitalar contactada pela Renascença.

Esta epidemia, segundo o "Jornal de Notícias", terá sido importada do Algarve, onde em Novembro já tinham sido detetados outros 25 casos.

Mais de uma centena de pessoas já terão sido vacinadas, processo que prossegue esta quarta-feira e no próximo sábado. A campanha de imunização dirige-se principalmente aos adolescentes das escolas de Setúbal que tiveram contacto com outros infetados.

A hepatite A é um vírus altamente contagioso, nomeadamente por via fecal ou oral, que pode provocar infeção aguda no fígado.

A Câmara de Setúbal garante que está a acompanhar a situação em conjunto com as autoridades de saúde. Estão ainda a decorrer ações de sensibilização junto da comunidade educativa.

[Notícia atualizada às 7h58 com a evolução do estado de saúde da jovem de 12 anos internada no Hospital de Santa Maria.]