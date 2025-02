STCP já multa estacionamento abusivo no Porto para tornar transporte público mais atrativo

Desde segunda-feira, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) passou a poder fiscalizar o trânsito das ruas do Porto.

O objetivo é diminuir o impacto do estacionamento abusivo na operação da empresa que opera os autocarros da cidade. Segundo o Instituto da Mobilidade dos Transportes, a velocidade dos transportes públicos é cada vez menor, situando-se numa média de 18km/hora.

A fiscalização é levada a cabo por agentes da STCP, que estão devidamente acreditados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), percorrendo as ruas do município num veículo com a identificação da empresa e da Polícia Municipal do Porto.