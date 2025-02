Revisão de números da imigração deve "melhorar resposta"

A Obra Católica Portuguesa das Migrações (OCPM) reconhece a necessidade de conhecer com maior detalhe a realidade da imigração em Portugal. No entanto, a diretora da organização alerta que este esforço terá de ser acompanhado por respostas mais eficientes aos problemas que se verificam no acolhimento de trabalhadores estrangeiros.

Em entrevista à Renascença, numa reação às palavras do ministro Leitão Amaro, que prometeu, para breve, uma revisão em alta do número de imigrantes no país, Eugénia Quaresma sublinha que “cada vez mais a realidade aponta para a necessidade de, nesta área, se trabalhar tendo em conta os números” relativos aos imigrantes.

A responsável da OCPM diz, contudo, que “também é preciso conversar, de facto, com todos os atores da sociedade civil que estão implicados no acolhimento e nos processos de integração”, tal como “melhorar a comunicação entre serviços” para garantir “respostas mais eficientes”.

“Se esta revisão em alta dos números servir para melhorar a nossa capacidade e a nossa resposta, acho que é importante”, acrescenta.

Eugénia Quaresma acredita que Portugal tem capacidade para acolher um cada vez maior número de imigrantes, “se os serviços melhorarem”, com "mais recursos e melhor capacitação das pessoas que lá trabalham”.