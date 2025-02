Odair Moniz. Diretor da PSP garante que tudo será apurado sobre auto

O diretor nacional da PSP garante que tudo será apurado sobre o auto em que o polícia descreve o que aconteceu na morte de Odair Moniz.

Em causa estão divergências sobre o que se passou. Segundo o relatório da Polícia Judiciária, não foram recolhidos indícios que permitam concluir que Odair Moniz tenha atentado contra a vida do polícia.

"Relativamente ao auto de notícia, a PSP por intermédio de quem fez o auto e esteve envolvido no processo dará todos os esclarecimentos relativamente a essa matéria", diz Luís Carrilho.

Perante estas dúvidas vai ser reaberto um novo processo. Em declarações aos jornalistas, no Parlamento, Luís Carrilho diz que tudo será apurado, porque a PSP tem meios capazes de verificar quem mexeu no documento. Para além do Sistema Estratégico de Informação (SEI), que "regista tudo em termos informáticos", existe, igualmente, interação institucional entre os órgãos policiais "e as autoridades judiciárias". "Alguém que aceda ao processo fica registado e quando são inseridos os dados também fica registado", assegura.

Sobre o auto da PSP, o Ministério Público determinou a extração de certidão para investigar a alegada falsificação do documento. Internamente a PSP vai também averiguar este caso no âmbito da investigação que a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) está a fazer à atuação do agente da PSP no caso da morte de Odair Moniz.

Questionado sobre o futuro do agente acusado de homicídio, uma vez que o Ministério Público pede a suspensão de funções, o diretor nacional da PSP diz que vai cumprir as decisões judiciais.

"O que é importante neste momento é que o processo decorra dentro das paredes das autoridades que têm essa competência para que sejam garantidas todas as possibilidades de defesa ao agente", diz.

"O princípio da presunção de inocência também se aplica aos policias", salienta.

