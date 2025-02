Número de imigrantes em Portugal terá revisão em alta "muito significativa", diz Leitão Amaro

E a segurança

05 fev, 2025 está a ser tratada? 09:32

Não é só o debate sobre serviços públicos que tem de ser feito, é também o debate sobre condições de segurança interna. Mais de 1 milhão de estrangeiros entre nós, muitos sem qualquer vontade de inclusão, a quererem manter hábitos, usos e costumes lá da terra deles, que podem organizar-se e virarem-se contra nós. Não queremos por cá o que acontece em França com os "territórios perdidos da República" e existirem bairros onde a polícia não entra e as leis do País são ignoradas, vigorando a Sharia. Não queremos isso por cá. Melhor que não pensem só em bem-estar social para eles, e comecem também a pensar em segurança, para nós e para o País