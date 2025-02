Matosinhos vai ter uma nova linha de autocarro entre a Linha de Leixões e a Câmara Municipal

Para complementar o serviço da Linha de Leixões - que vai ser reaberta a passageiros no próximo domingo - será criada uma nova linha de autocarro da rede Unir, revelou esta quarta-feira o vereador da mobilidade da Câmara Municipal de Matosinhos, Carlos Mouta.

À margem de uma sessão pública de esclarecimento sobre a Linha de Leixões, o autarca contou que a carreira, que ainda não tem data para começar a operar, vai ligar a estação ferroviária de Leça do Balio à paragem de metro Câmara de Matosinhos.

Depois da estação de comboios, o autocarro fará apenas uma paragem no centro empresarial "Lionesa", seguindo diretamente até ao centro da cidade, através da A4 e Via Norte.

Neste "shuttle" será utilizado um autocarro turístico, ao contrário do que acontece nas restantes linhas da rede Unir no concelho.

Os horários serão "casados" com os da Comboios de Portugal - que foram revelados na última semana - e, por isso, ainda não foram definidos, justificou Carlos Mouta.

O utente terá cerca de "cinco minutos após a chegada para sair do autocarro, validar o bilhete e entrar no comboio", antecipou.

Para além da nova linha de autocarro, será construída uma linha de Bus Rapid Transit (BRT) entre a zona da antiga Petrogal, em Leça da Palmeira, e o Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

O projeto, avaliado na casa dos 20 milhões de euros, é totalmente financiado pelo fundo de transição justa que a autarquia recebeu por causa do encerramento da refinaria de Matosinhos.

Autocarros da Unir vão ter horários em tempo real

O vice de Luísa Salgueiro relevou também que vai ser possível, ainda este ano, saber em tempo real quanto falta para a chegada dos autocarros da rede Unir no concelho de Matosinhos.

"Nas próximas semanas teremos o horário, quer da STCP, quer da rede Unir, em tempo real na aplicação de mobilidade do concelho", garantiu.

Depois de ter sido concluída em janeiro a alteração dos números das linhas da rede Unir, a sinalética nas paragens (que ainda contém a denominação anterior) também será alterada.

O executivo municipal está a articular com a STCP a possibilidade de juntar numa só placa as linhas das duas empresas de transporte, à semelhança do que acontece na Maia.

O processo deverá estar concluído até ao final de 2025.