Delegado Regional de Educação de Lisboa alvo de processo de inquérito

O delegado regional de educação de Lisboa e Vale do Tejo vai ser alvo de um processo de inquérito, avançou esta quarta-feira o Ministério da Educação, Ciência e Investigação (MECI), em resposta à Renascença.

A decisão é conhecida 24 horas depois de a Renascença ter noticiado que Pedro Florêncio acumulava o cargo de diretor do agrupamento de escolas da Ordem de Santiago, em Setúbal, com a exploração de um alojamento local na mesma cidade.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Um situação que, de acordo com a legislação em vigor, é ilegal, segundo o decreto-lei 75 de 2008, aplicável aos diretores e órgãos de gestão dos estabelecimentos de ensino públicos.

Em julho de 2023, Pedro Florêncio foi nomeado em regime de substituição para delegado regional de educação de Lisboa e Vale do Tejo. Sete meses depois é publicado o despacho com a nomeação definitiva.

Com as novas funções passa a ser aplicada a lei 2 de 2004. Neste caso, o artigo 16 também diz que existe regime de exclusividade, mas remete para a lei geral do trabalho em funções públicas, que admite o pedido de autorização prévia para acumular funções.