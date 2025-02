Com atraso, mas medicamentos para endometriose já têm comparticipação

As doentes com endometriose já podem beneficiar de medicamentos com comparticipação em 69% nas farmácias, anunciou esta quarta-feira a associação MulherEndo, que considera ser "um passo importante na melhoria da qualidade de vida das mulheres".

"Enquanto associação que representa as doentes com esta patologia no nosso país, e depois de vários anos de luta para que esta comparticipação fosse uma realidade, acreditamos que este é um primeiro passo importante para que as nossas doentes vejam os seus direitos e necessidades assegurados", disse a presidente da MulherEndo, Susana Fonseca, citada em comunicado.

De acordo com a associação de apoio às mulheres com endometriose, o aumento da comparticipação facilita o acesso ao tratamento, oferecendo assim recursos e esperança a mais mulheres que enfrentam os sintomas dolorosos e potencialmente incapacitantes da endometriose, e reforça também a equidade de acesso ao tratamento médico.

"A comparticipação a 69% dos medicamentos para a endometriose não só alivia o peso financeiro sobre as doentes, mas também traduz o reconhecimento deste problema como uma questão de saúde pública", sublinha.

A endometriose é uma das doenças crónicas mais comuns nas mulheres férteis, estimando-se que afete cerca de 190 milhões de pessoas em todo o mundo, significando que "uma em cada dez mulheres em idade reprodutiva pode ter esta doença crónica, que se caracteriza pela presença de tecido semelhante ao endométrio fora do útero, habitualmente associado a sintomas debilitantes e dolorosos".

Há cerca de três semanas, a MulherEndo alertou que as doentes com endometriose continuavam a pagar na totalidade os medicamentos para essa doença ginecológica crónica, apesar de uma portaria prever a sua comparticipação em 69% a partir de 1 de janeiro.

Em causa está uma portaria publicada em 25 de novembro de 2024, assinada pela secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, que inclui os medicamentos para o tratamento da endometriose no escalão B de comparticipação e que determinava a sua entrada em vigor em 1 de janeiro deste ano.

A MulherEndo estima que a endometriose afete cerca de 350 mil mulheres em Portugal.