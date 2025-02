Tutti-Frutti. Luís Newton e Ângelo Pereira pedem suspensão de mandatos

Luis Newton, deputado do PSD e presidente da junta de freguesia da Estrela, pediu a suspensão do mandato após ter sido acusado no processo Tutti-Frutti, anunciou o próprio, em comunicado, esta terça-feira.

A mesma decisão foi também tomada por Ângelo Pereira, vereador em Lisboa e líder distrital do PSD, revelou Carlos Moedas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O autarca elogiou a “coragem” de Ângelo Pereira, que tomou a iniciativa de pedir a suspensão de funções. “O sr. vereador está acusado em relação a uma viagem em 2015, que devia ter sido paga pelo município. Não é um caso de corrupção. É essa a informação que tenho”, sublinhou.



Já na missiva enviada às redações, Newton alega: “Não conheço a acusação, até porque dela ainda não fui notificado, e em nada me revejo nos atos que durante anos me foram atribuídos no tribunal da praça pública.”



Enquanto político, o deputado do PSD assume que a “vertente da exposição pública de um caso como este” pode “atingir o Governo que apoio”.



“Fui eleito para a Assembleia da República com muita honra pelo partido onde milito desde sempre, o PSD. Sei que o mandato que me foi conferido é meu a partir do momento em que estou deputado, mas a minha lealdade, hoje e sempre, é para com o meu partido e para com o Governo em funções. Este facto deve orientar o meu sentido de responsabilidade política”, justifica.

Newton afirma que não precisa, por isso, “de ponderar muito”. “Irei pedir a suspensão do meu mandato como deputado na Assembleia da República.”