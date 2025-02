Sondagem da Aximage dá vitória à AD com PS a apenas um ponto

Aliança Democrática e Partido Socialista surgem separados apenas por um ponto na sondagem da Aximage revelada pelo o "Diário de Notícias" desta segunda-feira.

A coligação do Governo arrecada 29,3% das intenções de voto, enquanto que os socialistas ficam pelos 28,1%. Uma vez que a margem de erro deste barómetro é de 3.5%, é impossível prever com clareza a vitória de uma das forças políticas.

À semelhaça do empate técnico entre os partidos de Luís Montenegro e de Pedro Nuno Santos, que já dura desde as eleições de março, também o Chega continua a sua trajetória de crescimento, com 18,4% das intenções de voto.

O partido e André Ventura consegue ainda melhores resultados entre os homens, capitalizando 22,8% do eleitorado, contra 14,4% no universo feminino. O terceiro maior partido português também tem uma assinalável aprovação entre os jovens dos 18 e os 34 anos (25,9%), apenas ultrapassado pela Aliança Democrática (26,7%).

Em quarta posição surge a Iniciativa Liberal, com 5,6%, longe da maioria absoluta numa coligação com a coligação PSD/CDS-PP. A seguir surge o Livre (4,1%), Bloco de Esquerda (3,8%), CDU (3,5%), PAN (2,9%).