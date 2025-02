Processo Tutti-Frutti. MP acusa 60 pessoas de corrupção

O Ministério Público deduziu acusação contra 60 pessoas no âmbito do chamado "Processo Tutti-Frutti".

A informação foi confirmada esta terça-feira à Renascença pela Procuradoria-Geral da República e publicada online pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. Entre os visados deste megaprocesso estarão vários responsáveis de juntas de freguesias da Grande Lisboa, embora nenhum nome tenha sido avançado.

Em comunicado, o DIAP Regional de Lisboa avança que os arguidos enfrentam acusações "pela prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, corrupção ativa e passiva agravadas, branqueamento, prevaricação, tráfico de influência, falsificação ou contrafação de documento agravada e burla qualificada".

Em causa neste processo está a "prática de atos por parte de titulares de cargos políticos no exercício de funções", facto que leva o Ministério Público a requerer a "perda dos mandatos" de quem ainda se encontre em funções, "sem prejuízo da declaração de inelegibilidade em atos eleitorais". O MP também avança ter pedido que os envolvidos percam as vantagens obtidas "com a prática dos crimes".

Entre os não acusados estarão dois "deputados à Assembleia da República", é referido no comunicado, que adianta que foi proferido um despacho de arquivamento relativamente a seis arguidos.

O DIAP de Lisboa não adianta quaisquer nomes. Já a CNN Portugal assegura que o ex-deputado do PSD Sérgio Azevedo é um dos principais visados da acusação, "com um total de 49 crimes imputados".

Recorde-se que Fernando Medina, antigo ministro das Finanças e autarca de Lisboa, foi ouvido pelo Ministério Público como arguido na Operação Tutti Frutti, no final do ano passado. Em dezembro, a defesa de Medina confirmou que o antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa era mesmo arguido na Operação Tutti-Frutti, um caso que remonta a 2017. A investigação teve início em 2018 e o socialista foi constituído arguido seis anos depois, tendo ficado sujeito à medida de coação mais leve: termo de identidade e residência.

[Notícia atualizada às 12h01 de 4 de fevereiro de 2025 com mais detalhes]