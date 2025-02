Processo Tutti-Frutti. Medina e Duarte Cordeiro não fazem parte dos 60 acusados de corrupção

O Ministério Público deduziu acusação contra 60 pessoas no âmbito do chamado "Processo Tutti-Frutti", mas Fernando Medina, antigo autarca de Lisboa e ministro das Finanças, não faz parte deste grupo.

A informação foi confirmada esta terça-feira à Renascença pela Procuradoria-Geral da República e publicada online pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.



Entre os não acusados estarão dois "deputados à Assembleia da República", é referido no comunicado, que adianta que foi proferido um despacho de arquivamento relativamente a seis arguidos. Entre os não acusados está Fernando Medina. Recorde-se que Fernando Medina, antigo ministro das Finanças e autarca de Lisboa, foi ouvido pelo Ministério Público como arguido na Operação Tutti Frutti, no final do ano passado. Em dezembro, a defesa de Medina confirmou que o antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa era mesmo arguido na Operação Tutti-Frutti, um caso que remonta a 2017. A investigação teve início em 2018 e o socialista foi constituído arguido seis anos depois, tendo ficado sujeito à medida de coação mais leve: termo de identidade e residência.

Contudo, no texto da acusação conhecido esta terça-feira, o Ministério Público aponta que "não é possível extrair" que Fernando Medina "tivesse feito com o propósito inequívoco de os beneficiar por via de uma atuação conscientemente contrária ao direito". Mesmo assim, a acusação lamenta que Medina tenha tido comportamentos "que se desviam e atropelam as normas que enquadram o exercício das funções públicas, e, por isso, ilícitos, reveladora de um modo de gestão e funcionamento da res publica merecedor de um juízo de censura".

"Porém, não sendo o crime em causa punido a título de negligência, mas de dolo, in casu até específico, sendo evidente que existia uma vontade de todos de que o resultado ocorresse, como ocorreu, não existe, contudo, a prova de uma intenção de desvirtuar as normas jurídicas e afastá-las para benefício dos mesmos", lê-se.

Por isso, para o MP, "a conclusão que se impõe é a de que não se demonstrou a prática de factos susceptíveis de integrar os crimes de corrupção activa e passiva, inicialmente referenciados, nem do crime de prevaricação imputado ao arguido Fernando Medina, nos moldes explanados", levando ao arquivamento dos autos.



"Finalmente livre". Duarte Cordeiro também foi ilibado

Para além de Medina, também Duarte Cordeiro foi ilibado. No Facebook, o antigo ministro do Ambiente diz-se "finalmente livre" e lamenta a demora do processo.

"Ficou clarificado o que sempre disse. Não há nada que me surpreenda no que me diz respeito e só lamento o tempo que demoram estes processos a concluírem as suas investigações", diz, salientando que não chegou a ser ouvido.

"Relembro que nunca fui sequer ouvido. Depois de anos a lidar com especulação e suspeita fico finalmente livre", remata.