Delegado regional de Educação acumulou funções à margem da lei com alojamento local

Há mais um caso de eventual ilegalidade na acumulação de funções. O delegado regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, Pedro Florêncio, enquanto diretor escolar em Setúbal, também explorava um alojamento local na mesma cidade.



Pedro Florêncio manteve a situação durante largos meses, o que não impediu que fosse nomeado para o cargo atual, em 2023.

O atual delegado regional era diretor do Agrupamento de Escolas da Ordem de Santiago, em Setúbal, quando abriu um alojamento local (AL).

Uma situação que, de acordo com a legislação em vigor, é ilegal. Basta consultar o decreto-lei 75 de 2008, aplicável aos diretores e órgãos de gestão dos estabelecimentos de ensino públicos.

O número 2 do artigo 26 é claro: diz que "o exercício das funções de diretor faz-se em regime de dedicação exclusiva". E, se dúvidas ainda existissem, o número 3 do mesmo artigo veda qualquer possibilidade de acumulação de funções, como adianta Isabel Araújo Costa, especialista em Direito Laboral, na Sociedade Antas da Cunha, que acrescenta que “o regime de dedicação exclusiva implica a incompatibilidade do cargo de diretor com quaisquer outras funções públicas ou privadas, remuneradas ou não. Portanto, conclui esta especialista, "acaba por trancar, digamos assim, vedar qualquer possibilidade, do exercício de outras funções fora destas funções de diretor”.

Isabel Araújo Costa adianta que neste caso a lei é muito clara e nem abre a possibilidade de pedido de autorização prévia para a acumulação de funções, porque este decreto-lei “não remete, como o faz o estatuto do pessoal dirigente, não remete para os artigos 21 e 23 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, porque aí no estatuto do pessoal dirigente pode existir ainda esse pedido de autorização aqui parece mesmo vedar” qualquer possibilidade de acumular funções.