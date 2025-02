Valor recorde. Imigrantes contribuem 3,6 mil milhões de euros para a Segurança Social em 2024

A contribuições de imigrantes para a segurança social atingiram um recorde em 2024, totalizando mais de 3645 mil milhões de euros, revelam os dados da instituição citados esta segunda-feira pelo "Jornal de Notícias".

O montante duplica o valor registado em 2021, altura em que os imigrantes entregaram à instituição menos 2200 milhões de euros do que no último ano. O aumento rondou os 30%, abaixo dos 42,7% registados entre 2022 e 2023.

À semelhança do valor total, o peso dos estrangeiros nas contribuições para a segurança social mais do duplicou, passando de 6,5%, em 2021, para 12,4%, em 2024.

No "top" de nacionalidades, os brasileiros seguem destacados na liderança, com 36,7% do total. Completam o ranking países como a Índia (6,6%), Nepal (4,3%), Cabo verde (3,9%) e Angola (3,5%). A maioria trabalha na restauração e serviços.

O montante que os estangeiros colocam nos cofres da segurança social é cinco vezes inferior a aquele que é pago em prestações sociais.

Em 2024, residiam em Portugal mais de um milhão de estrangeiros.