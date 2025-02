Tempo. Fevereiro começa sem chuva no continente

Não deve chover durante a primeira semana de fevereiro em Portugal continental.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), os céus devem estar limpos durante toda a semana, entre 3 a 9 de fevereiro.

No entanto, haverá chuva nos Arquipélagos da Madeira e dos Açores.

Apesar de não haver chuva, continuará a estar frio um pouco por todo o país. As máximas são relativamente uniformes e não devem chegar aos 20 graus, no continente. As mínimas estarão praticamente abaixo dos oito graus.