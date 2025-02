PSP apanha no aeroporto de Lisboa pessoa procurada pela Interpol

A PSP deteve na última semana no Aeroporto de Lisboa dez cidadãos, um dos quais com um mandado da Interpol, e detetou três passageiros com documentos alheios e 17 por fraude documental, numa operação europeia divulgada esta segunda-feira.

Uma nota do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) dá conta que a PSP participou, entre 27 de janeiro 2 de fevereiro, no controlo fronteiriço no Aeroporto Humberto Delgado, na operação da Interpol e da Frontex denominada "JAD (Joint Action Days STOPOVER 4), "com o objetivo principal de reforçar o controlo da fronteira externa e promover a cooperação internacional".

Em Lisboa, a operação da Polícia de Segurança Pública (PSP) contou com a colaboração de dois peritos da Interpol e, durante os dias em que decorreu, foram fiscalizados mais de 150 mil passageiros na fronteira, resultando em 41 recusas de entrada em território nacional.

No mesmo período de tempo, a Interpol verificou cerca de 55 mil passageiros, provenientes de mais de 300 voos, nas suas bases de dados, obtendo quatro resultados positivos (HITS).

"A operação "JAD STOPOVER 4" destacou a importância da cooperação internacional no reforço da segurança das fronteiras e na prevenção de atividades ilícitas", refere a PSP, reafirmando o seu compromisso em continuar a colaborar estreitamente para garantir a segurança e a integridade das fronteiras europeias.