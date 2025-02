​Morreram quase mais 1.200 pessoas do que o esperado em janeiro

No mês de janeiro, morreram mais 1.191 pessoas além do esperado. É o que indicam os dados do último boletim de vigilância epidemiológica da gripe e outros vírus respiratórios do Instituto de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

Num período de atividade gripal e de baixas temperaturas, a grande maioria dos 1.191 mortos tinha mais de 75 anos (88%) e 77% eram mulheres. Foi na segunda semana de janeiro (entre os dias 6 e 12) que se verificaram mais óbitos além do esperado.

Segundo o INSA, em dezembro praticamente não houve excesso de óbitos, o que reflete, até agora, uma época gripal com menor impacto na mortalidade do que a do ano passado.

A nível internacional, o relatório aponta para uma “atividade da gripe sazonal com tendência crescente e elevado impacto nos serviços de saúde em vários países”.