Hospital Amadora-Sintra funciona “muito abaixo dos limites de segurança clínica”

O Hospital Amadora-Sintra está a funcionar “muito abaixo dos limites de segurança clínica”, alertou esta segunda-feira a Ordem dos Médicos.

O bastonário Carlos Cortes defende, em comunicado, não ser adequado para a população manter uma urgência de cirurgia geral aberta ao exterior que não cumpra o recomendado, muito longe disso”.

O Amadora-Sintra, que serve uma população de mais de 500 mil pessoas, tem escalas de trabalho com um número de profissionais abaixo de “todas as recomendações técnicas”.

No fim de semana passado, “tinha uma escala com apenas 3 médicos, sendo 1 médico especialista e 2 médicos internos”, refere a Ordem dos Médicos. Os protocolos do serviço de urgência definem como 6, o número mínimo de médicos.