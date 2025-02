Frio. Braga ativa Plano de Contingência para pessoas em situação de sem-abrigo

A Câmara Municipal de Braga vai ativar o Plano de Contingência para Pessoas em Situação de Sem-Abrigo a partir das 21h00 desta segunda-feira. A medida foi anunciada pelo município no site oficial bracarense.

A medida prende-se com o frio previsto para os próximos dias: as previsões meteorológicas antecipam temperaturas mínimas a rondar os zero graus nos próximos seis dias, o que levou a autarquia a assumir o "nível amarelo" do plano de contingência para o mau tempo.

"O plano prevê a ativação do Centro de Alojamento de Emergência (CAE), assim como a manutenção da intervenção as Equipas de Rua da Cruz Vermelha Portuguesa", é dito.

Segundo as mais recentes previsões do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), não deve chover durante a primeira semana de fevereiro em Portugal continental, mas continuará a estar frio um pouco por todo o país, com as temperaturas mínimas a não atingirem mais que oito graus.