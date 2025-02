Escolas. Muitos computadores continuam avariados a uma semana das provas-ensaio

A uma semana das provas-ensaio com suporte digital dos alunos do ensino básico, muitas escolas ainda têm computadores avariados.

Estas provas-ensaio têm como objetivo garantir que os alunos estão familiarizados com o digital, em contexto de avaliação, e, ao mesmo tempo, analisar a capacidade tecnológica das escolas. No entanto, os diretores manifestam preocupação com o esforço que é pedido aos estabelecimentos de ensino, devido às lacunas tecnológicas atuais.

O presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares refere, à Renascença, que há "muitas preocupações", porque os meios não dão para tudo.

"Há preocupações porque a equidade não estará garantida em algumas escolas, também há preocupações porque as provas vão decorrer num tempo em que as aulas estão a decorrer em simultâneo, porque os kits informáticos que vão ser usados, genericamente são os das escolas e ao mesmo tempo as aulas estão a decorrer. São muitas preocupações", indica.

Manuel Pereira avisa que os professores estão "extremamente desgastados" e "já nem reclamam" do trabalhado acrescido que lhes é entregue e ao qual têm de dar uma resposta.

Quanto aos alunos, o presidente da associação que reúne dirigentes escolares alerta que muitos têm dificuldades em trabalhar com o computador

" ideia que passa de que os alunos nasceram com os chips e que as novas tecnologias são fáceis de entender não deixa de ser verdade, mas quando chega a este estado em que é preciso usar as novas tecnologias para trabalhar, para aprender a situação já é mais complicada", aponta.

Um problema que se agrava quando os alunos não têm as mesmas condições de aprendizagem, porque há muitos computadores avariados, como denuncia Fernanda Ledesma , presidente da associação de professores de informática, à Renascença.

Alerta, ainda, que as provas-ensaio vão ser feitas com recurso aos equipamentos, que os professores tiveram de devolver em outubro.

As provas ensaio são obrigatórias para todos os alunos do quarto , do sexto e do nono ano do Ensino Básico. Começam daqui a uma semana e decorrem ao logo de todo o mês.

Nestas provas, os alunos do quarto ano vão ser testados a "Português", "Inglês", "Matemática" e "Estudo do Meio".

Os do sexto têm provas a "Português", "História e Geografia de Portugal" e "Matemática e Ciências Naturais".

Já os do nono ano , fazem às disciplinas habituais: "Português" e "Matemática".