Demite-se o diretor das urgências do Hospital Amadora-Sintra

O diretor do serviço de urgências do Hospital-Amadora-Sintra, Hugo Martins, apresentou a demissão, confirmou esta segunda-feira a Renascença junto de fonte do gabinete de comunicação da unidade hospitalar.

As urgências do Hospital Amadora-Sintra registaram atrasos de várias horas no atendimento nos últimos dias.

O desenvolvimento é conhecido no dia em que a Ordem dos Médicos alertou que o Hospital Amadora-Sintra está a funcionar “muito abaixo dos limites de segurança clínica”.

O bastonário Carlos Cortes defende, em comunicado, não ser adequado para a população manter uma urgência de cirurgia geral aberta ao exterior que não cumpra o recomendado, muito longe disso”.

O Amadora-Sintra, que serve uma população de mais de 500 mil pessoas, tem escalas de trabalho com um número de profissionais abaixo de “todas as recomendações técnicas”.



A ministra da Saúde considerou esta segunda-feira "inaceitável" haver tempos de espera de cerca de 17 horas nos serviços de urgência e prometeu tomar medidas em breve.

Ana Paula Martins garantiu que o balaço do plano de inverno "será feito quando o inverno terminar", precisando que "prognósticos só no fim do jogo".