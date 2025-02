Autoridades procuram pescador desaparecido na ilha de Santa Maria

As autoridades estão a realizar buscas por um pescador, com cerca de 34 anos, que está desaparecido em Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, nos Açores.

De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o pescador foi dado como desaparecido no sábado, "depois de, alegadamente, não ter regressado da prática da atividade da pesca".

Na sequência de um alerta recebido pelas 20h45 locais (21h45 em Lisboa), de sábado, as buscas foram iniciadas através do Comando Local da Polícia Marítima e da Capitania do Porto de Vila do Porto.

Segundo a nota, o alerta chegou através de um familiar, que informou que o homem "não tinha regressado da prática da atividade da pesca".

Logo após o alerta, elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Vila do Porto iniciaram as buscas entre a Ponta do Marvão e a Prainha, tendo sido interrompidas pelas 00h00.

As autoridades retomaram as operações hoje de manhã, com elementos do Comando Local da Polícia Marítima, da Capitania do Porto de Vila do Porto e do corpo de Bombeiros Voluntários de Santa Maria, e com o envolvimento de uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

As operações de busca, coordenadas pelo capitão do porto e Comandante Local da Polícia Marítima de Vila do Porto, foram interrompidas ao final da tarde de hoje, "sem que se tivesse encontrado a vítima".

A Autoridade Marítima Nacional adianta que as operações serão retomadas na segunda-feira de manhã.