Unidade de consumo móvel já começou a operar em Campanhã e centro histórico do Porto

A unidade de consumo móvel vigiado do Porto começou a funcionar, este sábado, nos territórios de Campanhã e do centro histórico, onde pretende chegar a 600 consumidores de substâncias injetáveis, avançou o Instituto dos Comportamentos Aditivos e Dependências (ICAD).

Em resposta à agência Lusa, o ICAD indicou que a carrinha começou a circular pelas 10h00 nas ruas do Porto.

Em 24 de janeiro, à margem da entrega das chaves da unidade móvel, o presidente do ICAD, João Goulão, afirmou que o diagnóstico apontava para "uma população alvo utilizadora de substâncias psicoativas ilícitas por via injetável estimada de 600 pessoas".

A unidade móvel está a ser operacionalizada pelo SAOM — Serviços de Assistência Organizações de Maria e vai operar, numa primeira fase, na freguesia de Campanhã, junto aos bairros do Cerco e Lagarteiro, e no centro histórico do Porto.

A carrinha, que permite apenas consumos por via injetável, vai funcionar oito horas por dia, "repartidas por períodos de duas horas", indicou, na altura, João Goulão.