Trânsito normalizado após acidente na Ponte 25 de Abril que fez um ferido

O acidente desta tarde com nove viaturas na Ponte 25 de Abril provocou um ferido ligeiro, transportado para o Hospital de São José, em Lisboa, tendo o trânsito sido totalmente reaberto cerca das 16h00, adiantou a PSP.

Segundo adiantou a direção nacional da PSP, o acidente registado pelas 13h18 motivou o condicionamento do trânsito durante mais de duas horas e meia, tendo apenas permanecido aberta ao trânsito uma das faixas no sentido sul-norte da ponte enquanto decorreram os trabalhos de resolução do sinistro.

O ferido ligeiro foi transportado para o hospital de Lisboa, tendo o trânsito sido completamente reaberto pelas 15h56, precisou ainda a PSP.

[notícia atualizada às 20h50 de dia 1 de fevereiro de 2025]