Mais frio. Vem aí nova descida das temperaturas mínimas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira céu em geral muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir da manhã, em especial na região Sul e interior das regiões Norte e Centro.

As previsões apontam também para a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no litoral das regiões Norte e Centro até ao meio da manhã.

O vento deverá ser fraco a moderado a predominar do quadrante norte, soprando por vezes forte na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro e terras altas das regiões Centro e Sul até ao fim da manhã.

Segundo o IPMA, deve registar-se formação de gelo ou geada no interior das regiões Norte e Centro, uma pequena descida da temperatura mínima, em especial no interior e uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 9ºC, na Guarda, e os 16ºC, em Braga, Leiria, Setúbal e Faro, e as temperaturas mínimas entre os -3º C, em Bragança, e os 9ºC, em Lisboa.