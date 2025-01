Fez-se passar por médico para falsificar obras de artistas como Paula Rego e Cargaleiro. Foi detido pela PJ

Um homem de 56 anos que se fazia passar por médico para vender obras falsificadas como se fossem originais de artistas plásticos como Paula Rego e Cargaleiro foi detido em flagrante pela Polícia Judiciaria (PJ) numa operação em que foram apreendidas mais de 20 pinturas e esboços, em Lisboa.

Em comunicado, a PJ esclarece que o suspeito se dedicava, “há pelo menos dois anos”, à falsificação e comercialização de pinturas de artistas plásticos de renome, “fazendo passar-se por médico para, junto de potenciais clientes ganhar a sua confiança e credibilidade, tendo com este modus operandi lesado as vítimas em valores que ascendem as centenas de milhares de euros”.

No decurso das diligências desenvolvidas no âmbito da investigação, denominada “Tinta Fresca”, a PJ localizou um espaço comercial, em Lisboa, que o suspeito utilizava como “atelier” e onde vieram a ser “encontradas e apreendidas mais de duas dezenas de pinturas e esboços com assinaturas de artistas plásticos de renome, como Paula Rego, Júlio Resende, Malangatana, Cargaleiro, Cesariny, Cruzeiro Seixas e Cutileiro”,

Segundo a PJ, as obras apresentavam “claros indícios de terem sido falsificadas” pelo suspeito que tentava imitar o estilo de pintura e respetivas assinaturas dos artistas.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou obrigado a apresentar-se todas as semanas às autoridades e a pagar uma caução de cinco mil euros.