25 mil copos de plástico por noite. Por 1 euro, vai ser possível reutilizar no Bairro Alto, Bica e Cais do Sodré

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai implementar um sistema de reutilização de copos, instalando inicialmente 17 máquinas nas zonas de Bairro Alto, Bica e Cais do Sodré, segundo um comunicado oficial.

A autarquia explica que o objetivo deste projeto-piloto é "criar uma solução inovadora e sustentável para o problema dos copos descartáveis que são abandonados em grande quantidade na via pública".

Por exemplo, a utilização de copos descartáveis (de utilização única) nas zonas de animação noturna de Lisboa "é uma prática generalizada", indica o município. Segundo o vereador da Higiene Urbana, Ângelo Pereira, citado no site da câmara, em cada noite, “são utilizados cerca de 25 mil copos descartáveis, um volume que demonstra a urgência de soluções mais ecológicas”.

Ora, essa situação "degrada o estado das ruas e aumenta a necessidade de se alocarem recursos para a limpeza, lavagem e remoção de resíduos", realça a nota da autarquia, acrescentando que é também "uma prática ambientalmente pouco sustentável, uma vez que parte destes resíduos de plástico são arrastados pelo vento e pela chuva, poluindo a água do rio Tejo".

Além do sistema de reutilização de copos, serão colocadas estações de receção de copos reutilizáveis, denominadas "reverse vending machines", que permitirão aos utilizadores devolver os copos e recuperar o valor pago como depósito. Depois, os copos serão higienizados e devolvidos aos comerciantes, fechando o ciclo de reutilização e promovendo a economia circular.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte da autarquia, os comerciantes aderentes venderão o copo reutilizável por 1 euro, valor que será devolvido pelas máquinas. O objetivo da autarquia é que o sistema entre em funcionamento em maio.

A mesma fonte adianta que estas máquinas só vão receber os copos reutilizáveis distribuidos nestes estabelecimentos específicos que serão identificados através de um código QR, permitindo assim rastrear o número de vezes que o copo é utilizado.

A implementação do sistema de reutilização de copos será feita ao abrigo de um protocolo com a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e com a empresa de reciclagem TOMRA.