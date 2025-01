Suspenso por 10 dias o aluno de 13 anos que agrediu um colega em escola do Barreiro

Está “suspenso preventivamente por 10 dias”, o aluno de 13 anos que agrediu um colega à saída da escola Básica e Secundária de Santo António, no Barreiro, distrito de Setúbal, segundo adiantou à Renascença fonte do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).

Segundo o MECI “foi oferecido apoio psicológico à vítima, mas o encarregado de educação entendeu não ser necessário”.

Ainda de acordo com fonte do gabinete do ministro Fernando Alexandre, “os alunos envolvidos são de turmas diferentes e a direção do agrupamento teve conhecimento através do envio do vídeo para o email institucional”. A direção escolar informou a GNR/Escola Segura, “que de imediato se deslocou à escola para averiguar a situação e identificar os envolvidos”.

Entretanto, segundo fonte da GNR, contactada pela Renascença, foi elaborado um auto de notícia, que já foi enviado para o Tribunal de Família e Menores, com conhecimento do Departamento de Investigação e Ação Penal, da Moita.

De recordar que este foi o segundo caso de agressões entre alunos divulgado nas redes sociais, no espaço de 48 horas.