"Pen" com dados secretos? "Há o dever jurídico de denunciar o facto"

A "pen drive" com dados sensíveis de centenas de agentes secretos e da Polícia Judiciária, encontrada durante buscas no Palácio de São Bento no âmbito da operação Influencer, em novembro de 2023, deveria ter sido remetida para a Procuradoria-Geral da República (PGR), diz à Renascença o advogado Paulo Saragoça da Matta.

Quanto à investigação em curso, o especialista em Direito Penal explica quais serão as prioridades, a começar por saber a quem foi entregue o dispositivo no momento da chegada.

A "pen drive" estaria no cofre de Vítor Escária, chefe de gabinete do antigo primeiro-ministro António Costa.

Vítor Escária foi ouvido esta quinta-feira no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), no âmbito do inquérito por violação do segredo de Estado.



A informação foi confirmada à Renascença por fonte da PGR, que não adianta se o antigo chefe de gabinete do ex-primeiro-ministro foi inquirido na condição de testemunha ou de arguido.

Em declarações à Renascença, o advogado Paulo Saragoça da Matta considera que ainda há muitas perguntas sem resposta.



Qual deve ser a prioridade do Ministério Público no inquérito que abriu relativo a esta "pen drive"?

Na minha opinião, o inquérito tem que começar por tentar perceber a quem foi entregue no momento da chegada, por onde é que a "pen" passou dentro do gabinete do primeiro-ministro, e quando chegou ao chefe de gabinete do primeiro-ministro, tentar perceber se foi pedido apoio jurídico para saber o que fazer com a "pen".

A mim parece-me que da duas uma: ou se considera que a informação é totalmente irrelevante, nada consta na "pen", e a "pen" era deitada para o lixo, ou entende-se que ela tem informação relevante, tão relevante ao ponto de ser guardada num cofre. E aí a atitude deveria ter sido toda outra.