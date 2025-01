Operação Influencer. António Costa dá como encerrado o seu envolvimento no caso

De consciência tranquila. António Costa dá como encerrado o seu envolvimento na Operação Influencer.

Em entrevista à RTP, horas depois de o Ministério Público ter confirmado a abertura de uma nova investigação, o agora presidente do Conselho Europeu diz que Operação Influencer é um assunto ultrapassado.

“É um assunto que já está ultrapassado e cá estou a desempenhar esta tarefa com toda a minha melhor energia e dedicação”, disse.

Em causa está um novo inquérito depois de ter sido encontrada esta quarta-feira, uma pen-drive, com centenas de dados pessoais de polícias e espiões, no cofre do chefe de gabinete do ex-primeiro-ministro.

Em declarações ao jornal Expresso, o advogado de Costa na Operação Influencer, João Lima Cluny, já tinha afirmado que o seu constituinte em momento algum foi confrontado com a existência desta alegada pen ou com o seu conteúdo, desconhecendo em absoluto do que se trata e o que dela efetivamente consta.

A publicação da informação pela revista Sábado levou o Ministério Público a abrir uma investigação por violação do segredo de Estado.

Apesar de António Costa já ter dito que não sabia do conhecimento da pen, a Iniciativa Liberal quer ouvir no Parlamento o antigo primeiro-ministro António Costa, os dois chefes de gabinete — Francisco André e Vítor Escária — e os diretores de todos os organismos mencionados nos dados confidenciais que continha a pen encontrada no gabinete de Vítor Escária.

António Costa pediu a demissão do cargo de primeiro-ministro pelo seu alegado envolvimento na Operação Influencer.