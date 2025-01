Menos chuva e menos vento, mas vai ficar mais frio

Os distritos de Faro, Leiria e Lisboa mantêm-se sob aviso amarelo até às 9h00 desta quinta-feira, passando depois a aviso laranja até às 18h00, por causa da agitação marítima, com ondas de noroeste com 7 a 8 metros, podendo atingir 14 metros de altura máxima.

Já os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Porto, Setúbal e Viana do Castelo encontram-se sob aviso laranja até às 18h00.

A previsão de vento forte, com rajadas até 80 km/h na faixa costeira, levou o IPMA a colocar os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Viana do Castelo sob aviso amarelo.

Para esta quinta-feira, são esperados períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na região Sul a partir da manhã e aguaceiros dispersos no litoral oeste e no extremo norte até ao fim da manhã onde poderão ser de neve acima de 1000/1200 metros.

O vento será fraco a moderado do quadrante norte, soprando moderado a forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, por vezes com rajadas até 90 km/h, diminuindo gradualmente de intensidade a partir do meio da tarde.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta ainda para formação de gelo ou geada em alguns locais do interior das regiões Norte e Centro e pequena descida temperatura mínima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 2ºC, na Guarda, e os 11ºC, em Setúbal, e as temperaturas máximas entre os 7º C, na Guarda, e os 17ºC, em Faro.