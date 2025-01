Dois tiros da PSP à queima roupa e uma bastonada. Os últimos momentos da vida de Odair Moniz

Odair Moniz foi agredido à bastonada antes e depois de ter sido atingido mortalmente por duas balas da PSP. A versão consta da acusação do Ministério Público (MP), a que a Renascença teve acesso, que não encontrou provas de ameaça com faca. Morador no Bairro do Zambujal e natural de Cabo Verde, Odair Moniz morreu alvejado à queima roupa, com duas balas disparadas por um agente da PSP, após uma fuga policial que terminou no bairro da Cova da Moura, na Amadora. O despacho de acusação do MP detalha os acontecimentos da madrugada de 21 de outubro, que desencadearam nos dias seguintes uma onda de tumultos na Grande Lisboa. Tudo começou na Avenida da República, na Amadora, quando Odair Moniz estava ao volante de uma viatura ligeira. Ao ver o carro da PSP, fez uma manobra que levantou suspeitas aos agentes, que iniciaram uma perseguição. O homem, de 43 anos, entrou na Cova da Moura e o carro que conduzia embateu em três viaturas, acabando por ficar imobilizado.

Ordem de detenção, confrontos e tiros A PSP chegou ao local pouco depois e os agentes Bruno P. e Rui M. tentaram algemar Odair Moniz, mas este resistiu à ordem de detenção. Seguiram-se confrontos físicos, o agente Bruno P. desferiu uma bastonada no homem residente no bairro do Zambujal e recebeu um pontapé nas costas. A situação foi presenciada por várias testemunhas que estavam no local, indica o Ministério Público. Foi então que o agente efetuou um disparo de aviso para o ar, Odair Moniz recuou e o PSP realizou novo disparo para o ar. Os elementos da Polícia encurralaram o homem e houve um novo confronto. Após ser atingido com um murro Bruno P., dispara contra tórax de Odair Moniz, a uma distância “entre 20cm. e 50cm.”, indica o despacho de acusação. Odair permanece de pé, o agente recua e volta a realizar um disparo “a uma distância entre 75cm. e 1 metro”, que atingiu a zona genital e a perna direita.