Criança morre atropelada por camião em avenida de Albufeira

Uma criança de 11 anos morreu esta quinta-feira atropelada por um camião numa avenida da cidade de Albufeira, disse fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil (CREPC) do Algarve.

As equipas de socorro receberam o alerta às 17h32 e, à chegada ao local, depararam-se com "um atropelamento, por um pesado de mercadorias", do qual resultou a morte da menina, de nacionalidade brasileira, adiantou a mesma fonte.

O sinistro deu-se "em zona urbana, mesmo dentro de Albufeira", numa das principais avenidas da cidade, a Avenida dos Descobrimentos.

A fonte do CDOS salientou que a criança ainda recebeu assistência, mas o óbito acabou por ser declarado, no local, pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A prestar assistência no local estiveram 23 operacionais, entre elementos dos Bombeiros de Albufeira, do INEM e da GNR, com nove veículos.